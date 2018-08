Um éischte Spilldag an der Éierepromotioun goufen et virun allem Victoirë fir d'Favoritten. Am Sonndes-Owesmatch konnt sech Käerjeng souverän mat 3:0 géint Ierpeldeng behaapten.Iwwerdeems gouf et en 2:0-Succès fir Hesper géint Mäertert-Waasserbëlleg. Och Wolz konnt sech 3 Punkte kropen, dat no hirer 1:0-Victoire géint Rodange.

Alleguer d'Resultater am Iwwerbléck

- Ierpeldeng 3:0- Mäertert-Waasserbëlleg 2:0Mamer -2:3Wuermer -1:2US Esch - Kanech 0:0- Rodange 1:0Biissen - Jonglënster 1:1