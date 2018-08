© AFP

Wéi italienesch Medie mellen, hätten déi Supporter via Flyer nämlech dozou opgeruff, datt d'Fraen an de viischte Reien am Olympiastadion zu Roum solle verschwannen. D'Kéier am nërdlechen Deel vum Stadion géif een hellege Raum sinn, wou Fraen a Frëndinnen näischt verluer hätten, heescht et um Flyer. Si kéinte sech ronn 10 Reien hannendru setzen.Et ass net déi éischte Kéier, datt d'Ultra-Fans vu Lazio Roum opfalen. D'lescht Joer hat de Club 50.000 Euro misste bezuelen, well am Stadion antisemitesch Pechbiller gewise goufen.