An der Nuecht op e Méindeg huet den Novak Djokovic an der Finall an 2 Sätz mat zweemol 6:4 géint de Roger Federer gewonnen.

© AFP

De Wimbledon-Gewënner Novak Djokovic huet déi éischte Kéier a senger Karriär de Masters 1000 vu Cincinnati an den USA gewonnen. Hie konnt sech an der Nuecht op e Méindeg géint de Schwäizer Roger Federer, aktuell d'Nummer 2, an 2 Sätz duerchsetzen. Um Enn stoung et 2 Mol 6:4.







What. A. Moment.



With his straight sets win over Roger Federer, @DjokerNole becomes the first man to win *ALL NINE* ATP Masters 1000 titles.



📹: @TennisTV pic.twitter.com/CWHd2H2Mvc — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 19, 2018

Et ass net déi éischte Kéier, datt déi zwee Spiller an der Finall am Ohio openee getraff sinn. Dat war schonn 2009, 2012 an 2015 de Fall. All Kéier huet de Serb awer géint de Federer verluer. 2018 gouf et elo déi éischte Victoire.



Mat der Victoire vum Masters vu Cincinnati ass et dem Novak Djokovic gelongen alleguer déi 9 ATP-Masters-Tournoien a senger Karriär ze gewannen. Bis ewell war dat nach kengem Sportler gegléckt.







“This trophy has been a motivation, big motivation for me.”



Novak Djokovic claims elusive Cincinnati crown: https://t.co/iQTevBpyjt#CincyTennis pic.twitter.com/cwyJxHEnHY — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 20, 2018

Bei den Dammen huet d'Hollännerin Kiki Bertens, d'Nummer 17 op der Welt, d'Rumänin Simona Halep, aktuell d'Nummer 1, an der Finall zu Cincinnati geklappt. Hei stoung et um Enn 2:6, 7:6 a 6:2.