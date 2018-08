Public gemaach gouf dat an engem Artikel am Wort.

Den LSAP-Buergermeeschter Dan Biancalana verweist op Nofro hin op en Accord tëscht dem Flavio Becca an dem Schäfferot am Abrëll: en Accord dee virgesäit, datt no Terraine gesicht gëtt, fir no den nächste Gemengewahlen 2023 en neie Stadion ze bauen an an der Tëscht Verbesserungen um „Stade Nosbaum“ z’ënnerhuelen.