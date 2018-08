© RTL Télé Lëtzebuerg

Zu Berlin gi vum 20. bis de 27. August déi nei Europameeschteren an der Para-Liichtathletik gesicht. Am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu Berlin geet et ëm 186 Goldmedailen.



Lëtzebuerg ass mat engem Athlet vertrueden. Den Tom Habscheid geet am Diskuswerfen an am Bommstoussen un den Depart. Den Tom Habscheid huet gutt Chancen op Medailen a béiden Disciplinnen. De Lëtzebuerger ass aktuell d'Nummer 1 mam Diskus a mat der Bomm an Europa.



Am Asaz ass den Tom Habscheid en Donneschdeg um 10.06 Auer mam Diskus (Kategorie F63) an e Sonndeg um 14.34 Auer mat der Bomm (Kategorie F63).