Eigentlech sollt de Lëtzebuerger Champion e Méindeg am Championnat géint d'Fola spillen. Dëse Match wollt den F91 awer verleeën, ee Wonsch, deen d'Fola net gedeelt huet an doropshin d'Lëtzebuerger Futtball-Federatioun eng Decisioun zu Gonschte vum F91 geholl huet.





Opreegung um Gaalgebierg/Reportage Jeff Kettenmeyer



Zanterdeem ass d'Opreegung um Gaalgebierg grouss an an deem bekannte Communiqué , deen de Weekend erauskomm ass, gëtt vu Säite vun der Fola schaarf geschoss.

Déi Escher kënnen net novollzéien, wisou de Championnatsmatch vun e Méindeg den Owend net gespillt gëtt, dëst hu si kloer an däitlech an deem Schreiwes der FLF matgedeelt.



Op Säite vun der Federatioun huet ee souguer Versteesdemech fir déi Opreegung, sou den FLF President Paul Philipp. Et wieren allerdéngs d'Interête vum ganze Lëtzebuerger Futtball, déi een hei misst berécksiichtegen. Den F91 hat dëst freides moies nom Retourmatch géint Legia Warschau ugefrot.



Des Ufro huet d'Fola wéi gesot net akzeptéiert, doropshin huet den CA vun der FLF d'Decisioun missten huelen an huet zu Gonschte vum F91 entscheet.



Déi Diddelenger musse sech allerdéngs bewosst sinn, datt et déi nächst Woche virun allem am Fall vun der Qualifikatioun fir d'Gruppephas ee ganz serréierte Spillplang gëtt. Do misst een dann nämlech ëmmer donneschdes a sonndes spillen.



De Méindeg den Owend kënnt den CA vun der FLF nees zesummen an en Dënschdeg wäert d'Fola dann eng schrëftlech Äntwert op hire Schreiwes kréien.