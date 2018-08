Iwwer 50 Meter Papillon gëtt hien den Drëtte mat enger Zäit vu 24 Sekonnen an 12 Honnertstel a kritt domat Bronze.



Et ass déi 50. Editioun vun dëse Militär-Weltmeeschterschaften am Schwammen. Nach bis den 22. August dauert d'Weltmeeschterschaft. Och am Asaz a Russland sinn de Raphaël Stacchiotti an de Pit Brandenburger.



Am Dezember d'lescht Joer hat de Raphaël Stachiotti jo bei der 49. Editioun zu Rio de Janeiro Bronze gewonnen iwwer 200 Meter 4Nages. Hei wëll de Lëtzebuerger sécherlech nach eemol weisen, wat e kann, wann en en Dënschdeg dann do un den Depart geet.