Um leschten Dag vun der Militär-Weltmeeschterschaft sinn nach eng Kéier déi dräi FLNS-Schwëmmer am Asaz. De Raphael Stacchiotti huet sech en Dënschdeg de Moien mat der zweetséierster Zäit iwwer 200 Meter 4Nages souverän fir d'Finall qualifizéiert. D'Auer ass no 2 Minutten 4 Sekonnen an 62 Honnertstel stoe bliwwen.



An der Finall en Dënschdeg am Nomëtteg steet och de Julien Henx, dat iwwer 50 Meter Crawl. De Lëtzebuerger huet sech an 23 Sekonnen an 40 Honnertstel als 6. fir dës qualifizéiert.



Iwwer 50 Meter Crawl a 400 Meter Crawl gouf et fir de Pit Brandenburger näischt mat der Finall. Den 23 Joer ale Schwëmmer ass iwwer 400 Meter Crawl an enger Zäit vun 4 Minutte 6 Sekonnen an 95 Honnertstel den 12. ginn. Iwwer 50 Meter Crawl war et an 26 Sekonnen an 61 Honnertstel déi 22. Plaz.



Fir de Pit Brandenburger ass d'WM awer nach net eriwwer. Hien ass nach an der 4 Mol 100 Meter 4Nages-Staffel am Asaz.



E Méindeg hat de Julien Henx sech iwwert 50 Meter Papillon d'Bronz-Medail geséchert.



Pit Brandenburger konnt sech fir d'WM a Korea qualifizéieren

Bei der Militär-Weltmeeschterschaft am Schwammen a Russland konnt sech de Pit Brandenburger de leschte Weekend iwwer de Minima op den 200 Meter Crawl fir d'Weltmeeschterschaft d’nächst Joer a Korea qualifizéieren.





Als Startschwëmmer vum Lëtzebuerger Relais iwwert d'4 Mol 200 Meter Crawl konnt de Pit Brandenburger bei der Militär-WM eng nei perséinlech Beschtzäit realiséieren, eng Course, bei där de Sportzaldot zum Deel och vun där staarker Konkurrenz profitéiere konnt. Hien huet probéiert sech u senge Konkurrenten unzehalen an dat huet och laang geklappt, ma um Enn ass dem Lëtzebuerger e bëssen d'Loft ausgaangen.

Um Enn ass de Chrono vum Pit Brandenburger duergaangen, fir de gefuerderte Minima fir d'Weltmeeschterschaft d'nächst Joer ze realiséieren. Domat hat de Pit Brandenburger säin Zil bei dëser Militär-WM dann och erreecht. De Sport-Zaldot ass frou, dass hie sech fir d'WM qualifizéiere konnt, ma hien ass der Meenung, dass do nach Loft no uewen ass, wann een u sech géing schaffen.

Op wei engem Plang de Pit Brandenburger an Zukunft progresséiere wëll, ass fir den 23 Joer ale Schwëmmer dann och scho kloer. Fir d'Zukunft misst hie sech nach op de leschte 50 Meter verbesseren.