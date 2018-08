Den Nils Petersen vu Freiburg. © AFP

E Méindeg den Owend hu sech d'Veräiner aus der 1. Bundesliga schwéier gedoe géint hir Géigner aus 3. Bundesliga. Freiburg an Hertha BSC Berlin sinn um Enn awer eng Ronn weider komm.konnt am Eelefmeterschéissen géinteng fréizäiteg Eliminatioun dach nach ofwieren. No 90 Minutte stoung et tëscht béide Veräiner 1:1 gläich, sou datt et an d'Verlängerung gaangen ass. Hei huet Freiburg virgeluecht. De Petersen huet no engem Eelefmeter am Noschoss fir den 2:1 gesuergt. Sekonne méi spéit koum awer d'Äntwert vu Cottbus. De Viteritti huet mat engem schéine Solo nees op 2:2 gesat. D'Eelefmeterschéissen huet du mussen d'Decisioun bréngen an hei huet Freiburg déi 5 Versich verwandelt an domadder mat 7:5 zu Cottbus gewonnen.aus der 3. Bundesliga huet dere Méindeg d'Liewen och schwéier gemaach. Um Enn konnt sech awer de Favorit aus der Bundesliga mat 2:1 behaapten. Während enger zéier éischter Hallschent huet an der 38. Minutt de Plattenhardt mat engem schéine Schoss aus der Distanz déi Berliner mat 1:0 a Féierung bruecht. Trotz dem Réckstand huet Braunschweig sech net opginn an huet gekämpft. Berlin huet hinnen ëmmer nees de Ball iwwerlooss a gouf dofir an der 74. Minutt bal bestrooft. Den Hofmann hat aus spatzem Wénkel nëmmen de Potto getraff. An der 83. Minutt huet et dunn awer am Gol vun de Berliner gerabbelt. De Fejzullahu huet fir Braunschweig op 1:1 gesat. En Ausgläich, dee verdéngt war. Laang konnt sech d'Eintracht net iwwert den Ausgläich freeën, well der Hertha ass kuerz drop nees d'Féierung gegléckt. Den Ibisevic huet aus kuerzer Distanz op 2:1 gesat a fir d'Schlussresultat gesuergt.Am Duell tëscht den zwee Veräiner aus der 2. Bundesligaanhuet Paderborn de besseren Dag kannt. Si gewannen no 90 Minutte verdéngt mat 2:1 an hunn no der Aachtelsfinall an der leschter Saison och dëst Joer nees Ingolstadt eliminéiert. Den Hünemeier hat Paderborn an der éischter Hallschent duerch 2 Goler mat 2:0 a Féierung bruecht. Per direkte Fräistouss hat de Kittel an der 76. Minutt nach fir Ingolstadt op 1:2 verkierzt, fir méi sollt et awer net méi duergoen.D'Partien vun e Méindeg am Iwwerbléck:Eintracht Braunschweig -1:2Energie Cottbus -5:7 (n.E.)- Ingolstadt 2:1Greuther Fürth - Borussia Dortmund (20.45 Auer)An der 1. Ronn vum DFB-Pokal huet schonn den Titelverdeedeger Frankfurt missten d'Waliss paken, dat no enger 1:2-Néierlag géint Ulm. Aus Lëtzebuerger Siicht ass mam Jeff Saibene nach ee Lëtzebuerger mat senger Ekipp vertrueden. D'Arminia Bielefeld hat auswäerts mat 5:0 géint Lok Stendal gewonnen.Déi nächst Ronn an der däitscher Coupe gëtt e Sonndeg ausgeloust. Gespillt gëtt dann den 30. an den 31. Oktober.