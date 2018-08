© RTL

Fir Metz leeft et dës Saison bis ewell richteg gutt. No 4 Spilldeeg huet een de Maximum vun 12 Punkten ass et ass een den Tabelleleader an der Ligue 2 a Frankräich.De Laurent Jans schéngt sech och ëmmer méi wuel an der Ekipp ze fillen, e Méindeg den Owend stoung de Lëtzebuerger Nationalspiller fir d'éischte Kéier an der Startformatioun vum FC Metz. De Géigner huet Ajaccio geheescht. No 90 Minutte gouf et eng 3:1-Victoire, dat duerch Goler vum Diallo an der 43. an 71. Minutt (per Eelefmeter) an dem Niane an der 85. Minutt. De Laurent Jans stoung de komplette Match um Terrain.