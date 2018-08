© RTL Télé Lëtzebuerg

Bei de Meedercher ass d'Elsa Blond-Hanten (Déifferdeng) an der U18-Kategorie an d'Clara Burdot (Iechternach) an der U14-Kategorie am Asaz. An der U10-Kategorie bei de Jongen ass Lëtzebuerg gläich mat 2 Spiller vertrueden, dat duerch de Francois Gerard (Déifferdeng) an den Yvan Burdot (Iechternach). Dozou kommen nach de Francizek Waligora (Déifferdeng) an der Kategorie U14 an de Louis Burdot bei den U12.



Op déi jonk Lëtzebuerger waart een haarde Programm mat 9 Ronnen an den nächsten 10 Deeg. Gespillt gëtt am Schwäizer-System mat 90 Minutte Bedenkzäit fir 40 Zich, souwéi 30 Minutte fir de Rescht vun der Partie an 30 Sekonnen zousätzlech fir all Zuch.



D'Lëtzebuerger Ekipp gëtt vum Fide-Trainer an IM Hans-Hubert Sonntag, souwéi dem Christian Jeitz betreit.



Bei der Schachfederatioun ass een optimistesch, datt e puer gutt Resultater wäerten eraussprangen. D'Spiller hätten nämlech dat ganzt Joer gutt trainéiert an och däitlech Fortschrëtter gemaach, sou de Generalsekretär a Jugendkoordinateur Philippe Wesquet.

All d'Resultater a soss Informatioune fënnt een um Internetsite vun der Jugend-Schach-EM.