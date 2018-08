Benfica Lissabon konnt sech an der leschter Ronn géint Fenerbahçe Istanbul behaapten, fir sech fir d'Playoffs ze qualifizéieren. Hire Géigner PAOK Thessaloniki kënnt aus Griicheland an déi konnte sech iwwerraschend an der 3. Ronn géint Spartak Moskau duerchsetzen, dat duerch eng 3:2-Victoire am Allersmatch.Am Match vun en Dënschdeg, huet PAOK eng gutt Leeschtung geliwwert an 1-1 géint Benfica gespillt.

Resumé vum Match:

Benfica huet vun Ufank un an dëser Partie d‘Kontroll iwwerholl a si hunn der Ekipp aus Griicheland d‘Liewe ganz schwéier gemaach.

Si hate méi Ballbesëtz an hu probéiert, mat séiere Kombinatioune virun de Gol vun Thessaloniki ze kommen.

D‘Ekipp aus der portugisescher Haaptstad hat nawell och e puer ganz gutt Chancen an der éischter Hallschent. Virun allem ass et ëmmer erëm ganz geféierlech ginn, wann de Pizzi um Ball war. D‘Griichen haten hien nämlech zu kengem Zäitpunkt ënner Kontroll.

Och de jonke Gedson Fernandes hat seng Chancen, fir seng Faarwen a Féierung ze bréngen, ma entweder stoung de Paschalakis am Wee oder d‘Portugise stounge sech selwer am Wee.

An der 27. Minutt huet just nach den Aluminium d‘Féierung vu Benfica verhënnert.

Wa vu PAOK eppes komm ass, dann nëmmen iwwer Konterattacke mam Prijovic.

An der 45. Minutt huet de Mauricio dunn de Gedson Fernandes am Strofraum gefoult, esou dass den Arbitter op Eelefmeter entscheet huet. De Pizzi huet sech där Saach ugeholl an huet de Golkipp an de falschen Eck geschéckt, esou dass Benfica mat enger 1:0-Féierung an d‘Paus gaangen ass.

Nom Säitewiessel huet Benfica et du méi lues ugoe gelooss, ma nach ëmmer hu si d‘Partie kontrolléiert a si haten nach ëmmer déi besser Chancen.

An der 50. Minutt huet de Ferreyra dunn een éischte Schoss an der zweeter Hallschent ofginn.

Dono huet de Match sech e bësse berouegt an et gouf net méi grad esou vill Golchancen, ewéi nach an den éischte 45 Minutten.

De Cervi huet fir déi éischt ganz geféierlech Aktioun an der 2. Hallschent gesuergt. Hien huet sech een Häerz geholl an huet aus gutt 25 Meter op de Gol geschoss, ma de Paschalakis huet mat enger flotter Parad de Ball iwwer d‘Lat gedréckt.

An der 76. Minutt dunn awer de Schock fir d‘Haushären, well d‘Griiche konnten do nämlech ausgläichen. De Warda konnt de wichtegen Auswäertsgol fir Thessaloniki schéissen.

Kuerz virdrun hat de Varela nach de Potto getraff.

An der leschte Minutt gouf et nach eemol eng gutt Geleeënheet fir Benfica, allerdéngs goung de Ball knapp laanscht de Gol.

Thessaloniki geet domadder mat enger iwwerraschend gudder Ausgangspositioun an de Réckmatch.

Weider Resultater vun en Dënschdeg:

1-0 Jasse Tuominen (9.Minutt), 1-1 Gaston Pereiro (E) (35. Minutt), 1-2 Hirving Lozano (61. Minutt), 2-2 Aleksandr Hleb (88. Minutt), 2-3 Donyell Malen (89. Minutt)