Den Abdelhak Nouri, deen zanter Juli 2017 am Koma louch, ass, ewéi seng Famill et dem hollännesche Sender NOS matgedeelt huet, aus dem Koma erwächt.

© afp

Den 21 Joer alen Nouri war virun e bësse méi ewéi engem Joer an engem Testmatch géint Werder Bremen ëmgefall. De jonke Futtballspiller hat een Häerzstëllstand an huet uschléissend och Schied am Gehir dovunner gedroen.Den Nouri kéint duerch Beweegunge mam Mond a sengen Aperhoer mat de Leit kommunizéieren, esou hollännesch Medien. Dem jonke Sportler säin neurologeschen Zoustand hätt sech staark verbessert, heescht et weider.