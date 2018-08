D'Elite aus dem Rallye-Sport ronderëm de fënneffache Weltmeeschter Sebastien Ogier huet sech op der Däitschland Rallye ronderëm de Bostalséi, heivir am Saarland, getraff. Och e Lëtzebuerger stoung um Depart.





Patrick Gengler bei der Rallye Däitschland/Rep. C. JostJ



Gewonne gouf d'Däitschland Rallye, déi iwwer 18 Epreuven a ronn 330 Kilometer gaangen ass, vum Ott Tänak aus Estland, deen domat seng drëtt Victoire vun der Saison konnt feieren. De fréiere Lëtzebuerger Champion Patrick Gengler huet mat sengem Toyota GT eng gutt Leeschtung realiséiert a kënnt am General op déi 34. Plaz. Fir de Lëtzebuerger Pilot ass d'Rallye duerch Däitschland eppes ganz Besonnesches a mat Courssen hei am Land net ze vergläichen. Eng Weltmeeschterschaft wier vun der Streck, vun der Organisatioun a vun de Spectateuren eppes ganz Aneres.

Am Virfeld vun esou enger Course ginn et natierlech Consignen, un déi ee sech halen, bezéiungsweis oppasse muss. Am Classeur vun de Reegelen ass et dem Team ronderëm de Patrick Gengler awer net opgefall, dass ee bei der Rallye Däitschland e maximum un 30 nei Pneuen ze gutt huet. Gi méi Pneue benotzt, kritt een zum Schluss pro méi verbrauchte Pneu eng 2 Minutte-Strof opgebrummt. Bei 33 verbrauchte Pneue krut de Lëtzebuerger deemno eng Zäitstrof vu 6 Minutten. Doduerch hunn de Patrick Gengler an de Ken Krüger jeeweils eng Plaz am Klassement verluer, wat béid Fuerer natierlech net zefridde stellt. Wann een 3 Deeg géing kämpfen, fir e puer Sekonnen opzehuelen an da géing een um Enn 6 Minutten Zäitstrof opgebrummt kréien, dat wier natierlech frustrant, ma et misst ee sech do awer bei der eegener Nues huelen.

Den erfuerene Rallye-Pilot ass weiderhi motivéiert, mee a Championnater wëll en an Zukunft awer net méi matfueren. E Championnat ze gewannen, hätt hien elo net méi um Schierm.

An Zukunft wäert een de Patrick Gengler wuel éischter méi seelen am Grand Duché kënnen erblécksen. Courssen an der Schwäiz, Frankräich a Spuenien stinn um Programm. De Spaass steet hei am Virdergrond.