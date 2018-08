Sport: Am meeschte gelies

De bosneschen Nationalspiller, deen zu Schëffleng ugefaangen huet mam Futtball, spill zanter 2016 beim amtéierenden italienesche Champion.Do virdru war hie schonns bei AS Roum, Olympique Lyonnais an dem FC Metz. An de Jugendkategorien huet de Miralem Pjanic jo och e puer Matcher fir Lëtzebuerg gespillt.