En Donneschdeg den Owend spillt den F91 am Playoff fir d'Gruppephas vun der Europa League géint Cluj aus Rumänien. Den Allersmatch gëtt um 20 Auer am Stade Josy Barthel an der Stad ugepaff.



An der 3. Ronn vun der Qualifikatioun hat Diddeleng sech jo iwwerraschend géint Legia Warschau aus Polen duerchgesat.



De Match gëtt live op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu iwwerdroen, kommentéiert vum Jeff Kettenmeyer a Roby Langers.



De Radio ass och live mat dobäi mam Serge Olmo a Gilles Tricca.



Artikel: Tickete fir de Match F91-Cluj am Virverkaf an an der Oweskeess ze kréien