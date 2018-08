- Dynamo Kiew: 3:1 (3:1)MOL Vidi FC -1:2 (0:1)Young Boys Bern - Dinamo Zagreb 1:1 (1:1)PAOK Thessaloniki - Benfica Lissabon 1:1Roude Stär Belgrad - FC Salzburg 0-0BATE Borissow -2-3

Playoffs Europa League

En Donneschdeg stinn dann d'Allersmatcher an de Playoffs vun der Europa League um Programm. Hei ass mam F91 Diddeleng nach eng Lëtzebuerger Ekipp am Asaz. De Lëtzebuerger Champion kritt et um 20 Auer mat CFR Cluj aus Rumänien ze dinn. D'Partie gëtt live op der Télé, am Livestream op RTL.lu an um Radio iwwerdroen.