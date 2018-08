An der 77. Minutt sinn d'Luuchten zu Nidderkuer ausgefall. © Bob Leven

Bis heihinner huet de Progrès nämlech aus zwou Partië keen eenzege Punkt geholl. Zum Optakt gouf et eng 1:2-Néierlag beim Opsteiger Rëmeleng an e Sonndeg den Owend huet ee sech zu Rouspert um Camping mat deem nämmlechte Resultat misse geschloe ginn. Béid Partien huet een an de leschte Minutte vun der Partie verluer, dat zweemol, nodeems ee mat 1:0 am Avantage louch.No enger Gedenkminutt fir deen um 7. Juli verstuerwenen Alli Zoenen, fréiere Comitésmember vum Progrés, goung et um 19.40 Auer lass. No Chancen op béide Säiten war et den 1:0. fir Nidderkuer: No enger Flank vu riets vum Sebastien Thill huet de Karapetyan schéin op de Gol geschoss, de Grub konnt gutt paréieren, mee géint de Noschoss mam Kapp vum Torres aus 5 Meter hat dëse keng Chance méi.An der 32. Minutt gouf et Eelefmeter fir d'Etzella. De Ramdedovic hat de Kadrija gefoult: 1:1 duerch den Holtz.Mam 1:1 goung et an d'Paus. Och wann Ettelbréck sech den Ausgläich duerchaus gutt erkämpft huet, hätt Nidderkuer hei an der éischter Halschent awer missen a Féierung leien. Se hate gutt Chancen, mee konnten net méi wéi eng notzen.An der 50. Minutt stoung et 2:1 fir Nidderkuer: De Schneider mat gudder Viraarbecht, den Torres koum no engem Gewulls am Strofraum un de Ball a huet de Ball aus 10 Meter an de laangen Eck geschoss.Den 3:1 war an der 61. Minutt ee Kappball vum Schneider.D'Awiesselung vum Schneider, wouduerch den Thill an d'Defensiv Mëttelfeld zeréckgezunn ginn ass, hat dem Progrès duerchaus guttgedoen. De Schneider goung op riets richteg Gas a konnt direkt de Gol schéissen.3 Goler an 13 Minutten:An der 63. huet de Schneider mat enger staarker Flank vu riets op de Karapetian geschoss, deen de Ball an de lénksen Eck gekäppt huet.No enger staarker Phase an enger komfortabler Féierung hat Nidderkuer nees e Gang zeréckgeschalt a gouf direkt bestrooft. An der 71. huet de Kadrija de Ball aus 12 Meter an de Wénkel geschoss: 4:2.An der 77. Minutt sinn d'Luuchten ee laange Moment ausgefall: d'Partie gouf ënnerbrach.De Schneider huet an der 88. Minutt aus 17 Meter knapps laanscht de rietse Potto geschoss.An der 91. Minutt huet d'Etzella nach eng Kéier verkierzt op 4:3. duerch de Gol vum Zwick: Dat sollt awer just nach d’Korrektur vum Endresultat bedeiten.

