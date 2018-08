© afp

Am Juli hat hie schonns matgedeelt, dass dës Saison seng Lescht wier. En Donneschdeg huet hien elo annoncéiert, dass de leschte Grand Slam vum Joer och säi leschten Tournoi a senger Karriär wier.



De Gilles Muller war elo déi lescht 4 Joer hannertenee Sportler vum Joer. Seng gréisste Succèse ware bis dato sécherlech déi 2 Victoirë géint de Spuenier Rafael Nadal, aktuell Nummer 1 op der Welt, dat 2005 an zejoert zu Wimbledon, wou hie jo virun 12 Méint och bis an d‘Véierelsfinall koum. 2008 hat sech de Spiller vun der Spora och eréischt an der Véierelsfinall bei de US Open géint de Schwäizer Roger Federer misse geschloe ginn.



Säi beschte Joer hat de Gilles Muller 2017 kannt. Nieft der Victoire géint den Nadal hat de Lëtzebuerger hei nach déi 2 Titele bei den ATP-Tournoien zu Sydney an Australien an zu s‘Hertogenbosch an Holland gewonnen.

2001 hat d‘Karriär vum "Mulles", wéi de Gilles Muller genannt gëtt, mat der Schlussvictoire bei dësem Grand Slam zu New York bei de Junioren esou richteg ugefaangen.



Offiziellt Schreiwes vum Gilles Muller

Bonjour tout le monde,



Je voulais vous informer que l‘US Open 2018 sera mon dernier tournoi en tant que joueur professionnel de tennis.



L‘US Open est un tournoi qui me tient à coeur. J‘y ai connu beaucoup de succès et je trouve que c‘est un beau tournoi pour conclure ma carrière.



Salutations



Gilles