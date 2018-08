© Raoul Michels © Raoul Michels © Raoul Michels © Raoul Michels « ZréckWeider »

En Donneschdeg den Owend stoung ee ganz wichtege Match fir den F91 Diddeleng um Programm. Et war nämlech den Allersmatch vun der leschter Qualifikatiounsronn fir d'Europa League. Hei krut et d'Ekipp vum Trainer Dino Toppmöller mam rumänesche Champion Cluj ze dinn. D'Rumäne konnte sech an der 3. Qualifikatiounsronn ganz souverän mat 2:0 a 5:0 géint Alashkert aus Armenien duerchsetzen. En Donneschdeg sollt dunn den F91 de rumänesche Champion iwwerraschen, well si konnten duerch Goler vun Turpel a Sinani mat 2:0 gewannen.

Resumé vum Match

Déi bescht Aktiounen aus der 1. Hallschent (23.08.2018) Onkommentéiert Bildmaterial.

Den 1:0 fir Diddeleng duerch den Dave Turpel (23.08.2018) De Lëtzebuerger Nationalspiller konnt duerch ee gutt Stellungsspill den 1:0 markéieren.

Den 2:0 fir den F91 duerch de Sinani (23.08.2018) De Sinani huet mat engem Fräistouss fir den 2:0 gesuergt.

Den F91 huet sech vun Ufank un hei net verstoppt an huet probéiert, matzespillen a si haten et och schonns probéiert mat enger Pass an d'Déift op de Stumpf, allerdéngs war de Golkipp virum Diddelenger Buteur um Ball. D'Rumänen hu vun Ufank u probéiert, d'Heft an d'Hand ze huelen an hei den Toun unzeginn. D'Gäscht haten an den éischten 10 Minutten och méi vum Spill an hu probéiert aus eegenem Ballbesëtz eraus geféierlech virun de Gol vum Jonathan Joubert ze kommen.An der 12. Minutt krut den F91 no enger gudder Aktioun dunn een éischte Corner. Si hunn dëse kuerz ausgefouert an du gouf et direkt ganz geféierlech, well den El Hriti huet de Ball an d'Mëtt bruecht, do gouf en erausgekäppt an esou koum den Dominik Stolz zum Schoss. Een Defenseur vu Cluj konnt de Ball vum Stolz nach esou just iwwer d'Lat drécken.Den amtéierende Lëtzebuerger Champion hat elo eng staark Phas an huet elo Drock gemaach a si haten e puer Corneren, ma richteg geféierlech ass et net ginn, ma an den éischten 20 Minutten haten déi Diddelenger d'Gäscht vu Cluj ënner Kontroll.An der 28. Minutt haten déi Diddelenger dunn eng weider ganz gutt Chance. Si hunn am Mëttelfeld gutt kombinéiert an den Turpel ugespillt, dee sech gutt duerchgesat huet. Hien huet et aus der Distanz probéiert an de Schoss vum Lëtzebuerger Nationalspiller goung nëmme ganz knapps laanscht de Gol.An der 31. Minutt huet den F91 dunn am Mëttelfeld ganz onnéideg de Ball verluer an dunn ass et ganz séier gaangen an op eemol louch de Ball am Gol, ma de Gol sollt wéinst enger Abseitspositioun awer net zielen.No dëser Aktioun sinn d'Rumänen dunn awer méi staark ginn. Si hu virun allem méi Drock gemaach an hunn d'Lëtzebuerger ëmmer erëm zu Feeler gezwongen.Bis zur Paus sollt dunn awer näischt méi geschéien, esou dass et beim Stand vun 0:0 an d'Paus gaangen ass, dat no enger uerdentlecher éischter Hallschent vum F91.Kuerz no der Paus huet den F91 sech du misse Suerge maachen ëm de Jonathan Joubert, de Manea ass nämlech voll an hien eragerutscht an de Lëtzebuerger Nationalspiller huet missen ausgewiesselt ginn. Fir hien ass de Joé Frising op den Terrain komm.Déi Diddelenger hu sech vun dësem Ausfall awer net demotivéiere gelooss an esou hat den Dave Turpel kuerz dono eng weider Chance, ma den Diddelenger Buteur krut net genuch Drock hannert de Ball.Ma Cluj huet direkt am Géigenzuch reagéiert an do hate si hir bis heihinner beschte Chance. Den Omrani koum 5 Meter virum Gol zum Schoss, ma do huet de Joé Frising eng éischte Kéier gewisen, dass hien ee würdege Vertrieder vum Jonathan Joubert ass.Et war nach keng Stonn gespillt, ewéi de Couturier dunn ee weidere gudde Schoss ofginn huet, de Volley konnt awer vum Arlauskis am Gol paréiert ginn.No enger knapper Stonn ass Cluj dunn awer erëm op een Neits méi staark ginn, ma richteg gelongen, ass dem rumänesche Champion bis heihinner nach näischt.An der 67. Minutt ass dunn awer de ganz Josy Barthel opgesprongen, well do ass den F91 a Féierung gaangen. De Kevin Malget huet eng Flank an d'Mëtt bruecht, ee rumäneschen Defenseur huet sech do verschat an esou koum de Couturier ganz eleng virum Gol un de Ball. Hien huet dës honnertprozenteg Chance awer leiegelooss, well den Arlauskis de Ball mat engem super Reflex paréiere konnt. Den Dave Turpel ass dunn awer beim Noschoss wonnerbar an de Ball gerutscht, esou dass dësen am Gol gelant ass.Elo war Cluj gefuerdert, ma nach ëmmer ass näischt komm vun de Rumänen an an der 72. Minutt war et den agewiesselte Sinani, dee mat engem Distanzschoss bal den 2:0 geschoss hat.Eng Véierelsstonn viru Schluss war et dunn awer bal den 1:1. Den Omrani huet eng wonnerbar Pass iwwer d'Defense op den Tucudean gespillt, deen de Ball laanscht de Frising geschoss huet, ma de Prempeh konnt de Ball nach vun der Linn krazen.An der 80. Minutt ass et dunn nach eemol ganz haart ginn op der Areler Strooss, well do war et de Sinani, dee per Fräistouss op 2:0 stelle konnt. Säi Schoss ass widder de Potto gaangen an ass du widder de Golkipp geflunn a vun do an de Gol.Den F91 huet nom Gol du ganz gescheit gespillt, si hunn de Ball gutt gehalen an hunn ee Corner no deem aneren erausgeholl, esou dass d'Zäit erofgelaf ass, dat obwuel et 8 Minutten Nospillzäit gouf. Bis zum Enn ass et du beim 2:0 bliwwen, esou dass déi Diddelenger ganz kuerz virun der ganz grousser Sensatioun stinn. Nächsten Donneschdeg geet et dann drëm dës Avance iwwer d'Zäit ze bréngen.