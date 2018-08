Fir d'Mandy Minella sinn d'US Open 2018 schonn nees eriwwer. D'Lëtzebuergerin huet an der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir de leschte Grand Slam vum Joer kloer an zwee Sätz mat 1:6 an 3:6 géint d'Anna Kalinskaya verluer.



An der Weltranglëscht steet d'Russin als Nummer 143 eng Plaz virum Minella. D'Partie tëscht béide Spillerinnen huet 1 Stonn a 6 Minutte gedauert.

En Donneschdeg den Owend war dann och d'Auslousung vum Haapttableau. Bei den Häre kritt de Gilles Muller et am 1. Tour mat engem Qualifikant ze dinn. Am 3. kéint méiglecherweis de Rafael Nadal op de Lëtzebuerger Sportler vum Joer waarden. E Méindeg fänkt den Haapttableau vun de US Open un.Bei de Juniorinnen ass da mam Eleonora Molinaro nach eng weider Lëtzebuergerin mat dobäi. Fir si fänkt den Tournoi eréischt den 3. September un.