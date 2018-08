En Donneschdeg den Owend huet den F91 Diddeleng an de Playoffs vun der Europa League géint Cluj gespillt. Kuerz no der Paus gouf et ee ganz battere Moment fir d'Ekipp aus dem Grand-Duché. De Golkipp vum F91, Jonathan Joubert, ass nämlech vum Manea béis gefoult ginn. De Spiller vu Cluj war voll an hien eragerutscht an de Lëtzebuerger Nationalspiller huet missen ausgewiesselt ginn.De Jonathan Joubert ass nach während der Partie an d'Klinik ageliwwert ginn, wou sech erausgestallt huet, datt sech de Kipper d'Schinnebeen gebrach huet. Nach an der Nuecht op e Freideg ass de Lëtzebuerger operéiert ginn.Hien dierft domadder déi nächst Woch am Retourmatch a Rumänien feelen.Trotz dem Pech vum Joubert hunn déi Diddelenger no enger excellenter Leeschtung den Allermatch géint Cluj mat 2:0 gewonnen.