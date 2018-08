Virschau Bundesliga 2018/2019 / Reportage Christophe Jost



Mam neien Trainer Nico Kovac, dee virun der Saison vun Eintracht Frankfurt komm ass, ass den Titelverdeedeger Bayern München och an der 56. Bundesliga-Saison de grousse Favorit op de Championstitel. Hannert de Bayern wäert et spannend ze verfollege sinn, wie sech als méigleche Konkurrent ëm d'Meeschterschaft wäert erauskristalliséieren. Fir de President vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun an RTL-Expert, Paul Philipp, kéint do Borussia Dortmund eng Roll spillen. Mam neien Trainer Lucien Favre an och e puer neie Spiller ass dem Paul Philipp no mat hinnen ze rechnen an awer och mat Leverkusen. Hien hofft op alle Fall, datt d'Championnat esou laang wéi méiglech spannend wäert bleiwen. Datt um Enn ee vun hinnen den Titel ka gewannen, dat gleeft de President vun der FLF net.Hannendrun hunn d'Ekippen Hoffenheim a Schalke Potenzial, mee si wäerten et sécherlech schwéier kréien hir Champions-League-Plazen aus dem leschte Joer ze widderhuelen, ass eng dräifach Belaaschtung aus Championnat, Pokal an der europäescher Kinneksklass dach eng aner Erausfuerderung.Um Wupp vun der Tabell waart dem Paul Philipp no nieft den Opsteiger Nürnberg an Düsseldorf virun allem fir de Coupegewënner Eintracht Frankfurt eng schwéier Saison.Am Verglach zu deenen aneren Top-Ligen an Europa waren déi däitsch Veräiner éischter zréckhalend wat Verflichtunge vun neie Spiller ubelaangt. Déi ganz grouss Spiller fannen ëmmer méi seelen de Wee an eist Nopeschland. Déi sportlech Resultater an der Champions League wéi och an der Europa League waren an de leschte Joer éischter enttäuschend. D'Grënn si finanziell Mëttel an déi sportlech Ausbildung, sou de Paul Philipp.