An der Championship an England respektiv an der Ligue 2 a Frankräich gouf et d'Victoire fir d'Lëtzebuerger.

Iwwert eng spéit Victoire an England am Championship ka sech den Enes Mahmoutovic mat Middlesbrough freeën. Duerch e Gol an der 91. Minutt konnt ee géint West Bromwich Albion gewannen. De Lëtzebuerger war net am Kader.An der Ligue 2 konnt sech de Laurent Jans mat Metz géint Troyes 1:0 duerchsetzen, dat no engem Gol vum Angban an der 40. Minutt. De Lëtzebuerger stoung de ganze Match um Terrain.Eng Divisioun méi déif gouf et fir de Veräin vum Vincent Thill Pau en 0:0 bei Dunkerque.