Um Samschden ass zu Spa-Francorchamps an der Belsch d'Qualifikatioun gefuer ginn. Hei huet et am Q3 staark ugefaange mat reenen. An dëse schwierege Konditiounen huet de Lewis Hamilton op Mercedes sech d'Pole Positioun geséchert. Et ass seng 5. Pole Positioun op dëser Streck, wat een neie Rekord ass. Op déi 2. Plaz kënnt de Sebastian Vettel op Ferrari virum Esteban Ocon op Force India.De Grousse Präis vun der Belsch zu Spa-Francorchamps gëtt e Sonnden um 15.10 Auer gefuer.