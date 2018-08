X

Gutt Stëmmung um Vëlkerball Turnéier um Gaalgebierg (26.08.2018) 32 Ekippen hu mat gemaach. Dat waren der 4 méi ewéi d‘lescht Joer. Op 3 Terraine gouf gespillt, woubäi d'Verkleedung eng wichteg Roll gespillt huet.

De Vëlkerball ass eng Sportaart déi deene meeschten aus de Sportstonnen an der Schoul e Begrëff ass. Accessibel fir all Mënsch an ouni komplizéiert Reegelen.Um Gaalgebierg zu Esch gouf um Samschdeg mam "Dodgeball" déi amerikanesch Versioun gespillt. Hei stoung de Facteur Spaass am Mëttelpunkt, well beim "Dodgeball" mussen d'Spiller an d'Spillerinne sech verkleeden. Kreativitéit spillt deemno eng grouss Roll. 32 Ekippen hate sech op den Escher Gaalgebierg deplacéiert.