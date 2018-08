© AFP

Frankfurt gewënnt no 2 Néierlagen am Supercup an DFB-Pokal souverän 2:0 géint Freiburg. An engem chaotesche Match mat Videobeweis, roud a gielen Kaarte setzt Wolfsburg sech 2:1 géint Schalke duerch. En 1:1-Remis gouf et tëscht Bremen an Hannover. Düsseldorf huet mat 1:2 de Kierzere géint Augsburg gezunn. Hertha huet Nürnberg mat 1:0 geklappt.Um Freiden hat Bayern mat 3:1 géint Hoffenheim gewonnen.

Bremen - Hannover 1:1



Déi defensiv Approche vu béiden Ekippe huet wéineg Chancen an der éischter Halschent erlaabt. Déi bescht Geleeënheet gouf et duerch de Bebou vun Hannover, mee de Pavlenka konnt e Gol verhënneren.An der 2. Halschent war däitlech méi lass um Terrain. Als éischt trefft de Weydandt bei sengem Debut, mee vun der Géigesait koum d'Äntwert duerch de Gebre Selassie.

Freiburg - Frankfurt 0:2



Eng effektiv Frankfurter Ekipp féiert no 45 Minutte mat 1:0 duerch den Haller an der 10. Minutt. D'Freiburger haten zwar de bessere Start an de Match, mee sinn duerch eng gelongen Aktioun vun den Hessen trotzdeem a Réckstand geroden. An der 2. Halschent as Freiburg keng Reaktioun gelongen an de Frankfurter Guzman huet an der 82. Minutt mam 2:0 fir d'Schlussresultat gesuergt.Frankfurt feiert no 2 Nidderlagen am Supercup an DFB-Pokal en erfollegräiche Start an d'Bundesliga-Saison. Obwuel Freiburg vill Drock maache konnt, war Frankfurt mat hirem neie Spiller Müller iwwerleeën.

Düsseldorf - Augsburg 1:2



An der éischter Halschent huet sech d'Fortuna bei hirem Bundesliga Comeback staark gewisen. Si hat déi däitlech besser Chancen an ass duerch de Raman B. an der 39. Minutt verdéngt mat 1:0 an Féierung gaangen.An der 2. Halschent konnten d'Augsburger mat 2 Kappbäll d'Spill dréinen. Et ass fir d'éischte Kéier an der Geschicht vun Augsburg, dass si op engem éischte Spilldag an der Bundesliga gewanne konnten.

Wolfsburg - Schalke 2:1

Wolfsburg loung no der éischter Halschent verdéngt mat 1:0 duerch de Brooks an Féierung. Vu Schalke sinn ze wéineg Aktioune komm a beim Gol huet hir Defense net opgepasst.Déi 2. Halschent war dunn awer immens turbulent. Hei kruten den Nastasic an Weghorst rout Kaarten an de Burgstaller a McKennie jeeweils eng Giel. Déi rout Kaart fir de Weghorst gouf dunn awer erëm zréck geholl an duerch eng Giel ersat. Den Bentaleb konnt an der 85. Minutt den 1:1 schéissen. Wolfsburg konnt awer nach emol zréckkommen an huet an der 4. Minutt vun der Nospillzäit duerch de Ginczek sech déi 3 Punkte geséchert. Um Enn setzt Wolfsburg sech mat 2:1 duerch.

Herta BSC Berlin - Nürnberg 1:0



D'Hertha war spilleresch besser an huet eng vun de wéinege Chance géint déi offensiv schwaach Nürnberger äiskal genotzt fir duerch den Ibisevic a Féierung ze goen. An der 2. Halschent huet sech spilleresch net vill gedoen an esou ass et um Enn beim 1:0 vun der éischter Halschent bliwwen.

