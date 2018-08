© AFP

An der Premier League an England konnt Liverpool sech mat 1:0 géint Brighton&Hove Albion duerchsetzen. Arsenal klappt West Ham mat 3:1 a Manchester City kënnt net iwwert en 1:1 géint Wolverhampton eraus. An der Serie A an Italien konnt sech Juventus Turin um 2. Spilldag mat 2:0 géint Lazio Roum duerchsetzen.

ENGLAND : Premier League

1:0 Boly W. (57. Minutt)1:1 Laporte A. (69. Minutt)Nodeems Manchester City déi éischt zwee Matcher vun der Saison gewanne konnt, huet den amtéierende Champion sech e Samschdeg nawell schwéier gedoe géint den Opsteiger Wolverhampton. Déi konnten nämlech an der 57. Minutt mat 1:0 a Féierung goen duerch ee Kappball vum Boly. Manchester City ass dunn awer erwächt a si konnten an der 69. Minutt duerch de Laporte ausgläichen. Um Enn sollt et fir d'Citizens awer net méi duergoen, fir de Match ze gewannen, esou dass een elo zwee Punkte Retard huet op de Leader Liverpool.1:0 Salah M. (23. Minutt)Liverpool konnt sech e Samschdeg nämlech mat 1:0 géint Brighton&Hove Albuion duerchsetzen. D'Ekipp vum Trainer Jürgen Klopp konnt an der 23. Minutt den eenzege Gol vun der Partie markéieren. Et war den Egypter Mohamed Salah, dee fir seng Faarwe markéiere konnt. No 3 Spilldeeg hunn d'Reds de Maximum vun 9 Punkten a stinn aktuell eleng un der Tabellespëtzt.0:1 Arnautovicv (25. Minutt)1:1 Monreal N. (30. Minutt)2:1 Diop (70. Minutt) Selbstgol3:1 Welbeck D. (92. Minutt)Arsenal hat um drëtte Spilldag de Stadrival West Ham op Besuch an hei hu si sech virun allem an der éischter Hallschent schwéier gedoen. West Ham konnt nämlech onerwaart mat 1:0 a Féierung goen duerch ee Gol vum Marko Arnautovic, dat an der 25. Minutt. D'Reaktioun vun de Gunners huet net laang op sech waarde gelooss, well nëmme 5 Minutte méis spéit war et den Nacho Monreal, dee ausgläiche konnt. An der zweeter Hallschent konnt Arsenal du mat e bëssen Hëllef vu West Ham a Féierung goen, den Diop hat de Ball nämlech onglécklech an den eegene Gol geschoss. Den Danny Welbeck huet dunn an der zweeter Minutt vun der Nospillzäit fir d'3:1-Schlussresultat gesuergt.

FRANKRÄICH : Ligue 1

1:0 Cavani E. (12. Minutt)1:1 Mangani T. (22. Minutt)2:1 Mbappe K. (51. Minutt)3:1 Neymar (66. Minutt)Den amtéierende Champion Paräis krut e Samschdeg Besuch vun Angers. Vun Ufank un haten d'Jonge vum Thomas Tuchel alles ënner Kontroll an esou war et net wierklech verwonnerlech, dass si schonns no 12 Minutten duerch de Cavani a Féierung goe konnten. 10 Minutten drop konnt den Underdog dunn awer a Persoun vum Mangani ausgläichen. Mat dësem Stand ass et dunn och an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel huet Paräis dunn nees besser gespillt a si konnten op en Neits d'Féierung iwwerhuelen. De Kylian Mbappe konnt an der 51. Minutt nämlech den 2:1 markéieren. An der 66. Minutt huet den Neymar dunn nach den 3:1 markéiert an d'Partie domat entscheet.0:1 Aguerd N. (67. Minutt)0:2 Haddadi O. (83. Minutt)0:3 Keita J. (86. Minutt)0:4 Keita J. (92. Minutt)Dijon konnt sech e Samschdeg iwwerraschend mat 4:0 géint Nice behaapten. Nodeems an der éischter Hallschent keng vu béiden Ekippe sech entscheedend konnt virum Gol vun der géignerescher Ekipp weisen, huet Dijon dunn an der zweeter Hallschent opgedréint. Den Aguerd konnt si an der 67. Minutt a Féierung bréngen an an de leschten 10 Minutte konnte si nach direkt dräimol markéieren. Eemol war et den Haddadi, dee markéiere konnt, ier de Keita nach den 3:0 an de 4:0 schéisse konnt.

ITALIEN : Seria A

1:0 Pjanic M. (30. Minutt)2:0 Mandzukic M. (75. Minutt)Den italienesche Champion konnt sech an der Spëtzepartie vum 2. Spilldag mat 2:0 géint Lazio Roum duerchsetzen. De Miralem Pjanic, deen zu Schëffleng ugefaangen huet mam Futtball, konnt no 30 Minutten den 1:0 markéieren. An der 75. Minutt huet de Cristiano Ronaldo dunn de Ball opgeluecht fir de Mario Mandzukic, deen op 2:0 stelle konnt. Domat huet d'Juve no 2 Matcher 6 Punkten um Konto.