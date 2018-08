© Serge Olmo (RTL Radio)

vun der éischter Halbzeit huet sech déi Diddelenger Nationalspillerin Kim Kies blesséiert an an

Um Samschden ass an der Uewerkuerer Sportshal ëm d'Handball-Titelen am Supercup gespillt ginn. Bei den Dammen hunn déi Diddelenger géint de Champion vu Käerjeng missen untrieden. Am Verlafder Paus stoung et dunn 12:10 fir Diddeleng. De Coupe Gewënner konnt sech an enger spannender Partie um Enn mat 24:22 géint Käerjeng duerchsetzen.Bei den Hären krut Käerjeng et mat Bierchem ze dinn. Bis d'Paus louch de Coupe Gewënner Käerjeng mat 17:15 vir. Um Enn war et dann awer de Champion vu Bierchem dee sech an engem ganz spannende Match mat 36:35 konnt duerchsetzen.