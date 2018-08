© Twitte PBC

Zu Minneapolis am US-Bundesstaat Minnesota hate sech d'Fans op e Boxkampf agestallt. Am Schwéiergewiicht sollten den Efa Ajagba an den Curtis Harper géinteneen untrieden. E gudde Kampf, respektiv iwwerhaapt emol e Kampf, hunn d'Leit net gesinn, dofir ware si awer wuel bei engem historeschen Ament vun dësem Sport dobäi.Nodeem de Gong gelaut gouf, ass den Harper aus dem Ring geklommen an einfach relax zeréck a seng Kabinn gaangen. Mam verloosse vum Ring huet hie géint d'Reegele verstouss a gouf disqualifizéiert, dat no genau enger Sekonn. Domadder geet dëse Match als kierzte "Kampf" an d'Geschicht vum Boxen an.Alles hat awer virdrun no engem gudde Match ausgesinn. D'Boxer stoungen an der Mëtt vum Ring, kruten d'Reegelen erkläert, hu sech kuerz an d'Ae gekuckt a sinn zeréck an hiren Eck gaangen, wéi dat beim Boxen üblech ass. Dunn awer koum alles aneschters, wéi erwaart.Vis-à-vis vun engem Reporter vum Organisateur vum Match PBC huet den Harper erkläert, si hätten him net genuch Sue ginn, fir dëse Match duerchzezéien. Spekuléiert kann awer och ginn, ob PBC net mat dësem "Tëschefall" probéiert, fir Publicitéit fir sech an den Ajagba ze maachen. Well kuerz nom Match huet de Promoter vu PBC Richard-Schaefer gesot:"Dat war legendär. Mi hu laang op e Boxer am Schwéiergewiicht gewaart, deen senge Géigner Angscht mécht, andeem hie si einfach just ukuckt. Dee leschten, deen dat esou gemaach huet, war de Mike Tyson. Elo huet d'Schwéiergewiicht en neie Star a säin Numm ass Efe [Ajagba]."Den Ajagba gouf am Nigeria gebuer a koum bei den Olympesche Spiller zu Rio bis an d'Véierelsfinall. Aktuell lieft an trainéiert hien an den USA a gëllt als grousst Talent. A senger Karriär als Profi huet hien e 5:0 Rekord, dat mat véier Victoire per Knock Out. Den Harper dogéint stoung schonn 19 Mol am Ring a konnt 13 Mol gewannen.