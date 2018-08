Um Sonndeg huet den Tom Habscheid bei der Para-Liichtathletik-EM säin 2. Asaz an huet eng weider Chance op eng Medail.

Um Donneschden ass fir den Tom Habscheid beim Diskus-Schéissen schonn eng Sëlwer-Medail eraus gesprongen.Mat sengem aktuelle Lëtzebuerger Rekord vu 14,79 Meter ass hie momentan den éischten an der Weltranglëscht an huet domadder gutt Chancen op eng weider Medail beim Bommstoussen.De Livestream vun der Kompetitioun fannt Dir hei am Artikel: