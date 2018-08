© Raoul Michels

Um 4. Spilldag an der BGL Ligue bleift d'Jeunesse weider ongeschloen a souverän un der Spëtzt an der Tabell. Si hu sech um Sonndeg mat 1:0 géint d'Etzella behaapt. Spannend war et an der Partie tëscht Rëmeleng a Rouspert. Den Opsteiger loung mat 3:0 a Féierung, ier Rouspert op 2:3 verkierze konnt, ma déi 3 Punkte sinn um Enn zu Rëmeleng bliwwen. Donieft huet de Racing sech mat 1:0 géint den RM Hamm Benfica behaapt. D'Union Titus Péiteng huet géint Déifferdeng mat 0:1 de Kierze gezunn. Tëscht Nidderkuer an Hueschtert gouf et een 1:1-Remis. De Progrès deet sech weider schwéier an dëser Saison, Hueschtert freet sech dogéint iwwert een éischte Punkt.

Union Titus Péiteng - Déifferdeng 0:1

© Pit Heinz

D'Lokalekipp vu Péiteng hat de bessere Start an de Match erwëscht. An der 17. Minutt war et e Fräistouss vum Bojic aus 18 Meter, dee richteg geféierlech war, ma de Kipper vun Déifferdeng, Weber, konnt de Ball nach erausboxen. 5 Minutte méi spéit stoung dunn d'Lat der Union Titus Péiteng am Wee. Dem Deruffe säi Schoss aus 22 Meter ass iwwert de Weber geflunn an dunn un der Lat hänke bliwwen. Déifferdeng huet sech schwéier gedoen, fir sech gutt Chancen erauszespillen an Titus Péiteng hat de Match an der éischter Hallschent ënner Kontroll.No der Paus war Déifferdeng dunn op Zack an huet direkt an der 46. Minutt den 1:0 geschoss. Dem Gol virausgaange war e Pass vum Jänisch op den Deruffe, dëse stoung dunn eleng virum Chopin an huet de Ball propper riets an de Gol gesat. 4 Minutte méi spéit hat den Deruffe eng weider Chance, ma de Chopin konnt de Ball dës Kéier fänken. An der 59. Minutt haten dunn déi Péitenger eng geféierlech Chance. De Bojic huet de Ball knapp laanscht de Gol gesat. Tëscht béiden Ekippen ass et ëmmer nees hin an hier gaangen. An de Schlussminutten hat den Texeira zweemol d'Méiglechkeet auszegläichen, ma hien huet seng Versich genee sou wéineg genotzt, wéi op der anerer Säit de Ribeiro fir déi Déifferdenger.Viru 374 Spectateuren ass an de leschte Minutte kenger Ekipp méi ee Gol gegléckt, sou datt Déifferdeng de Match zu Péiteng mat 1:0 gewonnen huet.

Racing - RM Hamm Benfica 1:0



De Racing an och den RM Hamm Benfica si mam néidege Wëllen an dëser Partie opgetrueden an hu gewisen, datt si déi 3 Punkten onbedéngt wollte kréien. An der éischter Hallschent hunn awer déi ganz grousse Chancen nach gefeelt. An der 48. Minutt huet den Agouazi du fir den 1:0 vum Racing gesuergt. Hien huet aus 18 Meter ofgezunn an dat ronnt Lieder ass du vum Potto an de Gol deviéiert ginn. Keng Chance fir de Kipper. Hamm war nom Réckstand beméit, erëm besser an de Match ze kommen, ma si konnten de Racing net wierklech a Gefor bréngen. No 90 Minutte gewënnt de Racing mat 1:0 géint den RM Hamm Benfica.

Progrès Nidderkuer - Hueschtert 1:1

Tëscht béiden Ekippen gouf et an den éischte Minutte keng geféierlech Chancen, dat well Hueschtert de Progrès ganz fréi gestéiert huet, hanne stabil stoung an déi Nidderkuer doduerch keng richteg Plaz haten, fir ze kombinéieren. Eng geféierlech Chance gouf et an den éischten 30 Minutten an dat fir d'Lokalformatioun. De Bastos stoung eleng virum Gol, ma huet de Ball knapp laanscht geschoss. An der 39. Minutt an an der 44. Minutt huet de Progrès et nach eng Kéier duerch de Schneider an de Martins probéiert, ma déi eng Kéier hat de Kipper Pleimling kee Problem, de Schoss ofzewieren an déi aner Kéier huet d'Defense vun Hueschtert de Ball degagéiert.Wärend den éischte 45 Minutten ass domadder kee Gol gefall. D'Partie hat wéineg Tempo an och kaum geféierlech Golchancen.Kuerz nom Téi kruten déi 452 Spectateuren dunn den éischte Gol ze gesinn. An der 48. Minutt war de Martins am Strofraum vum Eichhorn vun de Been geholl ginn, dem Arbitter ass näischt anescht iwwreg bliwwen, wéi op de Punkt ze weisen. Den de Almeida huet sech der Saach ugeholl a souverän fir den 1:0 fir Nidderkuer gesuergt. Batter fir d'Lokalekipp war déi giel-rout Kaart vum Hall an der 54. Minutt, well 10 Minutten drop huet Hueschtert dës Iwwerzuel ausgenotzt, fir duerch de Stumpf op 1:1 auszegläichen.Nidderkuer war duerno weider beméit. An der 70. Minutt war de Ball dem Kerger am Strofraum virun d'Féiss gefall, ma de Pleimling hat opgepasst a konnt am 2. Versuch dat ronnt Lieder festhalen. An der 84. Minutt hat den Thill den 2:1 um Fouss leien, ma säi Fräistouss vun der lénker Säit ass ganz knapps iwwert d'Lat gaangen.Och um 4. Spilldag huet sech de Vize-Champion weider schwéier gedoen. A muss sech um Enn nom 1:1 mat engem Punkt géint Hueschtert zefridde ginn. Fir Hueschtert ass et den éischte Punkt fir dës Saison.Net am Kader stoung um Sonndeg den Olivier Thill bei den Nidderkuer. De Spiller steet jo kuerz virun engem Wiessel bei den FC Ufa aus Russland. Den Transfert soll Ufank nächster Woch finaliséiert ginn.

Rëmeleng - Rouspert 3:2

Rëmeleng huet an der Partie géint Rouspert d'Heft direkt an d'Hand geholl. Si hunn d'Gäscht an d'Defense gedréckt, ma hiert Spill war awer nach net präzis genuch, fir dorausser ee Gol ze markéieren. No enger flotter Aktioun tëscht dem Gomes an dem Lusumba op der lénkser Säit hat de Lusumba an der 36. Minutt de Ball awer an d'Féiss vum Bürger geschoss. Mam 0:0 ass et an d'Paus gaangen.No der Paus huet den Opsteiger opgedréint an huet a 7 Minutte gläich 3 Mol markéiert. An der 52. Minutt huet de Lusumba per Eelefmeter op 1:0 gesat. De Feltes hat de Ball am Strofraum onglécklech widder d'Hand kritt an esou den Eelefmeter verursaacht. 2 Minutte méi spéit war et nees de Lusumba, deen op 2:0 erhéicht huet. An der 59. Minutt huet dunn den Diallo no enger Flank vum Lusumba de Ball an de kuerzen Eck gekäppt. Domadder loung Rëmeleng mat 3:0 a Féierung. Rouspert huet sech nom Réckstand awer net opginn. An der 68. Minutt huet de Biedermann duerch eng schéin Eenzel-Aktioun op 1:3 verkierzt. An der 88. Minutt huet de Fisch dunn och nach op 2:3 verkierzt, ma déi Rëmelenger hunn d'Nerve behalen an den 3:2 iwwert d'Zäit bruecht. Den Opsteiger ka sech also iwwer dräi weider Punkte géint Rouspert freeën.

Jeunesse - Etzella 1:0

© Gilles Carlizzi

D'Jeunesse an d'Etzella sinn de Match aggressive ugaangen an hu vun Ufank un de Wee no vir gesicht. An den éischten 20 Minutten huet et awer nach un der néideger Genauegkeet gefeelt. An der 20 Minutt hat den Opsteiger eng gutt Chance duerch de Kadrija, ma säi Schoss aus 10 Meter gouf vum Sommer an de Korner deviéiert. Lues a Lues huet d'Jeunesse dunn d'Spill u sech gezunn an ass an der 24. Minutt duerch de Luisi mat 1:0 a Féierung gaangen. Den Escher war iwwert déi lénks Säit an de Strofraum gezunn, huet sech géint d'Defenseure vun Ettelbréck behaapt an dunn de Ball an de laangen Eck gezierkelt. D'Etzella huet e bësse gebraucht, fir sech vum Réckstand ze erhuelen. An de leschte Minutte vun der éischter Halschent si si dunn direkt e puer Kéiere ganz geféierlech virum Esch Gol opgedaucht. De Sommer huet duerch 4 ganz staark Aktiounen den Ausgläich vum Opsteiger verhënnert. An der 38. Minutt hat de Sommer e Schoss vum Kadrija nach mam Fouss an de Korner deviéiert, duerno waren et zwou flott Paraden no Schëss vum Jarecki. D'Jeunesse huet den 1:0-Avantage mat an d'Paus geholl.An den zweete 45 Minutte war d'Ekipp vum Marc Thomé weider déi besser Ekipp an hat déi besser Chancen a sinn e puer Mol geféierlech virum Gol vum Opsteiger opgedaucht. Een zweete Gol wollt an den éischten 15 Minutten an der zweeter Hallschent awer nach net falen. An der 69. Minutt hunn déi 1.000 Spectateuren dunn eng weider gutt Chance vun der Jeunesse gesinn. Den Er Rafik hat de Ball an de Laf vum Kyereh ginn, ma dësen ass mat sengem Schoss awer um Grub gescheitert. An der 72. Minutt dunn emol eng geféierlech Chance vum Opsteiger. Den Holtz huet dat ronnt Lieder allerdéngs knapp laanscht de Gol gesat.Um Enn gewënnt d'Jeunesse mat 1:0 géint d'Etzella a bleift och um 4 Spilldag weider ongeschloen.

