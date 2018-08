© Facebook Tom Habscheid

Nodeems säin éischte Versuch um Sonndeg am Bommstoussen ongülteg war, konnt den Tom Habscheid am 2. Versuch 13,44 Meter, am 3. Versuch 13,97 Meter, am 4. Versuch 13,74 Meter an am 5. Versuch 14,03 Meter stoussen. De 6. a leschte Versuch war och ongülteg an esou ass et um Enn mat 14,03 Meter fir eng weider Sëlwer-Medail duergaangen. Hie koum domadder net u säin aktuelle nationale Rekord vu 14,79 Meter erun. Gold goung un den Aled Davies deen 15,49 Meter stousse konnt a Bronze un de Bladr Touzi mat 12,88 Meter.Um Donneschdeg war fir den Tom Habscheid beim Diskuswerfe schonn eng Sëlwer-Medail erausgesprongen.