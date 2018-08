© AFP

Um Sonndeg gouf am internationale Futtball an der Bundesliga zu Mainz an Dortmund gespillt. Donieft ware Matcher an der Premier League, der Ligue 1 an an der Serie A.

Däitschland: Bundesliga



1:0 Ujah (76. Minutt)An der éischter Halschent vum Match hu sech béid Ekippe gréisstendeels schonn am Mëttelfeld mat strategesche Methoden neutraliséiert. Ausser dass de Gbamin sech verletzt huet, dat ouni Awierkung vun engem anere Spiller, ass dunn och net weider vill an der éischter Halschent geschitt.An der 63. Minutt gouf et dann eng giel Kaart fir den Holtmann, deen ze haart mam Pavard ëmgaangen ass. An der 76. Minutt stoung de Badstuber dann awer onglécklech beim Duell mam Quaison. Dësen huet dës Geleeënheet genotzt an ass bei den Ujah gelaf, deen den 1:0 fir Mainz geschoss huet. Stuttgart ass bis zum Schluss keng Reaktioun gelongen, sou datt et eng 1:0-Victoire fir Mainz gouf.0:1 Augustin (1. Minutt)1:1 Dahoud (21. Minutt)2:1 Sabitzer (40. Minutt) Selbstgol3:1 Witsel (43. Minutt)Ee séieren Depart gouf et zu Dortmund bei der Partie géint Leipzig. De Kampl huet sech an der 1. Minutt géint 2 Borusse behaapt an de Ball an de Strofraum bruecht. Hei huet de Poulsen de Ball weider op den Augustin ginn, deen de Gol dann mat Liichtegkeet ëmgesat huet. De BVB huet am weidere Verlaf ëmmer méi Drock op Leipzig gemaach an esou koum et dann och an der 21. Minutt zum 1:1. Leipzig war ee Moment net richteg konzentréiert an esou huet den Dahoud d'Chance direkt fir de Retard ze egaliséieren genotzt.De BVB hat och duerno weiderhi méi Ballbesëtz, mee an der 40. Minutt war et dann awer de Sabitzer dee beim Fräistouss vum Reus de Ball onglécklech geréit an esou dann onfräiwëlleg zum Selbstgol verwandelt huet. D'Borussen hunn 3 Minutten méi spéit awer nach emol selwer nogeluecht an hunn hire Virsprong op 3:1 ausgebaut. No engem Korner hat den Delaney de Ball a Richtung Gol gekäppt, mee de Gulacsi kritt zu dësem Moment nach de Gol evitéiert. De Witsel war awer direkt op der Plaz fir nach emol ze schéissen a krut en dann och verwandelt. D'Dortmunder hunn awer och dorops hin net nogelooss an hunn an der Nospillzäit dann duerch de Reus nach den 4:1 geschoss.

England: Premier League

1:0 Pereyra (53. Minutt)2:0 Holebas (71. Minutt)2:1 Zaha (78. Minutt)1:0 Seri (4. Minutt)1:1 Hendrick (10. Minutt)2:1 Mitrovic (36. Minutt)3:1 Mitrovic (38. Minutt)3:2 Tarkowski (41. Minutt)4:2 Schurrle (83. Minutt)0:1 Hazard (76. Minutt)1:1 Joselu (83. Minutt)1:2 Yedlin (87. Minutt) Selbstgol

Frankräich: League 1

1:0 Xeka (7. Minutt)2:0 Bamba (10. Minutt)3:0 Bamba (73. Minutt)1:0 Kamano (48. Minutt)1:1 Pellegri (63. Minutt)2:1 Kamano (92. Minutt)

Italien: Serie A

1:0 Antenucci (49. Minutt)