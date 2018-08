© AFP

Bayern München kritt et hei mat engem Veräin aus der Regionalliga West ze dinn. De Rekordchampion muss bei Rödingshausen untrieden. Borussia Dortmund huet et do méi schwéier getraff. De BVB trëfft doheem op Union Berlin aus der 2. Bundesliga. De Jeff Saibene kritt et mat senger Ekipp Arminia Bielefeld mat Duisburg ze dinn. Béid Veräiner spillen an der 2. Bundesliga.Da kënnt et awer och zu e puer ganz interessanten Dueller, wou sech Veräiner aus der 1. Bundesliga géigeniwwer stinn. Gladbach trëfft am Derby op Leverkusen. Um 1. Spilldag am Championnat war et schonn zu dësem Duell komm an hei hat d'Borussia 2:0 gewonnen. Leipzig huet Hoffenheim op Besuch, Köln spillt géint Schalke an Hannover muss géint Wolfsburg untrieden.Den 30. an den 31. Oktober gëtt déi nächst Ronn an der Däitscher Coupe gespillt. D'Finall ass de 25. Mee zu Berlin.