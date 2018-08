Dem Gilles Müller säi leschten Tournoi (27.08.2018) Wéi stinn d’Chance fir de Mulles a wat

huet hie sech fir säi leschten Tournoi virgeholl?

The Journey of Gilles Muller

Wéi stinn dem Lëtzebuerger seng Chancen a wat huet hie sech fir säi leschten Tournoi virgeholl? D'Raphaëlle Dickes ass zu New York an huet de Bols vum "nach-Profi" gefillt.De Gilles Muller zitt no de US Open e Schlussstréch: "Op der enger Säit sinn ech total entspaant, well ech deen Drock an déi Erwaardung net u mech hunn, mä kloer ass et och e bëssen traureg. Alles, wat ech elo säit gëschter an haut maachen, kéint fir d'lescht sinn, haut kéint de leschten Training sinn, deen ech gemaach hunn, muer kéint et fir d'lescht sinn, dass ech mech virun engem Match opwiermen, déi lescht Kéier, dass ech dat Gefill virun engem Match hunn."Nach ass et awer net eriwwer. D'Lous fir den éischten Tour op de Flushing Meadows hätt kënne schlëmmer sinn:Lorenzo Sonego heescht dem Gilles Muller säi Géigner an der éischter Ronn. Den 21 Joer jonken Italiener ass éischter en onbeschriwwent Blat an d'Nummer 121 op der Welt. Hien ass als "Lucky Loser" an den Haapttableau geréckelt.Den Nodeel: et ass e Géigner, deen de Gilles Muller net kennt. De Gilles Muller: "Jo effektiv, ech kennen hien net gutt, hunn awer e bësse seng Resultater gekuckt an déi si guer net esou schlecht, et ass schonn e gudde Spiller. Et muss ee just mäi Joer kucken, ech hunn nach net esou vill Matcher dëst Joer gewonnen a vun dohier ass egal géint wien ech spillen, et gëtt ëmmer schwéier.Dobäi kënnt de Problem mam Ielebou, ee vun den Haaptgrënn, firwat de Profi d'Raquette un den Nol hänkt. Déi 3 Gewënnsätz am Grand Slam sinn eng uerg Strapaz. "Natierlech ass den Ielebou net top, mä ech hunn elo de Summer doséiert gespillt, net all Woch gespillt, hu gutt drop opgepasst an e gutt geschount. Et war och elo eng Woch, wou ech vill trainéiert hunn an do war alles ok. Ech sinn natierlech all Dag a Behandlung an hoffen, dass dat dann hält."Dëst Joer gi 50 Joer US Open gefeiert. Fir de Gilles Muller sinn et déi lescht. An déi wëll de Familljepapp genéissen. Egal wéi vill Matcher nach kommen. "Natierlech wëll ech gewannen, mä un éischter Stell muss ech ganz éierlech soen, dat ass elo e bëssen zweetrangeg. Ech wëll einfach déi lescht Momenter genéissen an nach eng Kéier alles um Terrain ginn a kucken, wat dobäi eraus kënnt."