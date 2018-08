Lëtzebuerger Identitéit un de Start gaangen.











Aus 29 verschidden Natioune sinn 105 Konkurrente vum 16.08-25.08.2018 un de Start gaangen. Och d'Lëtzebuerger waren um Start an hunn eng gutt Leeschtung gewisen.Hei de Communiqué vum Cercle Luxembourgeois de l'Aerostation:Haut ass déi 23st Weltmeeschterschaft vun den Waarmloft Ballonen an Éisträich, zou Gross Siegharts, op een Enn gaangen.105 Konkurrenten aus 29 verschiddenen Natiounen sinn vum 16.08-25.08.2018, ennert der gewinnter ganz gudder Leedung vum Lëtzebuerger Claude Weber, un de Start gaangen. Am ganze goufen 10 Flich gemaach, bei deenen 31 verschidden Aufgaben op d’Piloten gewaart hunn. Um Enn wennt de jonken Englänner Dominic Bareford, zweeten ass den Schwäizer Stefan Zeberli an drëtten ass den russesche Pilot Sergey Latypov. Bemierkenswäert ass, dass den Dominic Bareford dëst Joer och den Schlussgewënner vum POST Luxembourg Balloon Trophy den 22 Juli zu Miersch gouf.Aus Lëtzebuerger Siicht hunn 2 Piloten, de Christophe Betzen an de Colin Weber an der Kompetitioun matgemaach. De Christophe Betzen, fir deen et seng éischt International Kompetitioun war, kennt op eng gutt 72ste Platz. De Colin Weber placéiert sech an dësem Feld mat den weltbeschten Piloten op der exzellenter 17ter Platz. Vun deenen 31 Aufgaben huet den Colin der 2 als Éischten ofgeschloss.Déi zwee Piloten hunn eist Land beschtens vertrueden, wouduerch bei der nächster Weltmeeschterschaft erëm méi Lëtzebuerger Piloten däerfen un de Start goen. Den Colin Weber ass hei mat dem frësch um Mierscher POST Luxembourg Ballon Trophy virgestallten Ballon LX-BLX Let’s make it happen / Visit Luxembourgmat eiser neier