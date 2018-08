© Laurent Weber Photography

Iwwert déi voll Distanz huet dësen Tennismatch misste goen an de Lëtzebuerger Gilles Muller huet sech zum Schluss knapp mat 6:7, 7:6, 7:5 6:7 an 2:6 misste geschloe ginn.

De Resumé vum Match

(27.08.2018) Bei den US-Open gouf de Gilles Muller am éischten Tour eliminéiert

Den éischte Saz konnt kee vun den zwee Spiller richteg dominéieren, esou huet missten am Tie-Break entscheet ginn, fir wien de Saz wier. Hei konnt sech de jonke Italiener mat 7:2 awer däitlech fir sech entscheeden, esou datt hien den éischte Saz mat 7:6 konnt gewannen.Och dem zweete Saz konnt kee vu béide Sportler säi Stempel opdrécken. Dowéinst huet dësen och missten an den Tie Break goen an nees dëst d'Kéier hat de Lëtzebuerger d'Nues vir, dat mat 11:9 am Tie-Break, esou datt hien de Saz mat 7:6 fir sech entscheede konnt.Am drëtte Saz dunn gouf et géi éischt Break-Point. De Gilles Muller huet een Opschlag missten ofginn, konnt der awer 2 gewannen, esou datt dëse Saz mat 7:5 un de Lëtzebuerger konnt goen.Et huet du missten an den véierte Saz goen, an deem sech de Gilles Muller d'Victoire konnt sécheren. Et hat gutt ugefaange fir de Lëtzebuerger, dee fréi säi Géigner breake konnt. Ma de Sonego konnt nozéien a beim Stand vu 4:4 war nees fir béid alles dran. Kee konnt méi e Break packen, esou datt och dëse Saz an den Tie-Break gaangen ass an den Italiener konnt de fënneften an entscheedende Saz erzwéngen.An et ass gutt ugaangen fir de Sonego. Direkt beim zweeten Opschlag vum Gilles Muller konnt de Sonego hie breaken a säin eegenen Opschlag duerchbréngen. Esou war den Italiener mat 3:1 am Avantage. Och den drëtten Opschlag fir de Gilles Muller huet dem Schëfflenger keng Punkte bruecht, esou datt hien elo 1:4 hanne louch, mat Opschlag vum Sonego. Dëse konnt séier nach op 5:1 erhéijen, esou datt de Gilles Muller elo extrem ënner Drock stoung. De Sportler vum Joer 2017 aus dem Grand-Duché sollt awer net méi erëmkommen a verléiert dëse Saz mat 2:6 an domadder gouf hien och vun den US-Open eliminéiert.