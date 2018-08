An der Europa League huet den Olivier Thill nach mam Progrès Nidderkuer géint den FC Ufa gespillt. © Val Wagner / RTL (Archiv)

Olivier Thill op Ufa / Reportage Christophe Jost



No de leschte Modalitéiten ass et elo offiziell. Den Olivier Thill wiesselt bei den FC Ufa, deen an der russescher Premier League spillt a sech dëst Saison och fir d'Europa League qualifizéiert hat.

Am Kader vun der Europa League waren d'Russen dann och op den Olivier Thill opmierksam ginn, wéi de Progrès Nidderkuer no enger gudder Leeschtung awer vum FC Ufa eliminéiert goufen. Dono huet den FC Ufa mat Nidderkuer de Kontakt opgeholl an no zwou Woche Verhandlungen, war de Wiessel perfekt.Den Olivier Thill freet sech op déi nei Aventure. Jiddereen dreemt vun enger professioneller Karriär an de jonke Lëtzebuerger ass elo prett, fir dëse Schratt ze maachen. Vill Suerge mécht den Olivier Thill sech elo net. Et gëllt sech un eng nei Stad a Kultur ze gewinnen. Fir dee Schratt ze maachen, wäert seng Partnerin hien och an den éischte Woche begleeden. Den Nationalspiller fillt sech prett fir déi Aufgab. Elo gëllt et, fir sech z'integréieren an sech dohannen un den Niveau vum Futtball unzepassen.Och wann hie sech op déi nei Aventure freet, wäert hien awer säin aktuelle Veräin, seng Co-Ekippieren, de Staff an d'Fans vermëssen.De Lëtzebuerger huet beim aktuellen 12. vun der russescher Premier League e Kontrakt fir 4 Joer ënnerschriwwen, et gëtt vun enger Transfertzomm vun 250.000 Euro spekuléiert.Ufa ass d'Haaptstad vun der russescher Republik Bashkortostan. Hei liewen eppes iwwert eng Millioun Leit. Ufa läit ongeféier 1.400 Kilometer südëstlech vu Moskau, eng 500 Kilometer vun der Grenz mam Kasachstan ewech.