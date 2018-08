E Méindeg koum et bei de US Open bei den Dammen zu enger fauschtdécker Iwwerraschung. Et war hei nämlech den Aus fir d'Simona Halep aus Rumänien.

D'Rumänin huet sech am 1. Tour misse mat 2:6 a 4:6 dem Kaia Kanepi aus Estland geschloe ginn. Et war dat déi éischte Kéier zanter dem Optakt vun der Open Era am Joer 1968, dass déi un Nummer 1 gesate Spillerin bei de US Open am 1. Tour verluer huet.

Nëmme knapp 75 Minutten huet de Match gedauert. Do huet d‘Kanepi nämlech direkt hiren 1. Matchball genotzt, fir dësen historesche Match ze gewannen.

D'Eliminatioun vum Halep ass iwwerraschend an awer muss ee bedenken, dass d'Spillerin aus Estland et d'lescht Joer bis an d‘Véierelsfinall gepackt hat bei de US Open. Dobäi war d'Rumänin Halep bis elo an dëser Saison a ganz staarker Form. Zu Roland Garros konnt si hiren éischte Grand Slam an hirer Karriär gewannen a bei den Australian Open hat si et och bis an d'Finall gepackt.

Trotz dem fréien Aus wäert d'Halep och nach no de US Open d'Nummer 1 vun der Welt bleiwen, dat well hire Virsprong immens grouss ass.



Weider Resultater

Kuznetsova - V.Williams 3-6, 7-5, 3-6

S.Williams - Linette 6-4, 6-0

Stephens - Rodina 6-1, 7-5

Azarenka - Kuzmova 6-3, 7-5



Wawrinka - Dimitrov 6-3, 6-2, 7-5

Nadal - Ferrer 6-3, 3-4

Murray - Duckworth 6-7, 6-3, 7-5, 6-3

Del Potro - Young 6-0, 6-3, 6-4



Link: All d'Resultater am Iwwerbléck