De Usain Bolt huet an engem Interview zouginn, dass hie mam Tempo vum professionelle Futtball ze kämpfen huet. Hie géif awer haart u senger Fitness schaffen, en Vue vu sengem éischten Testmatch Enn der Woch.



Den 8-fachen Olympesche Champion krut jo an Australien bei de Central Coast Mariners d'Chance, sech fir e Kontrakt als Futtballprofi ze beweisen. En ass elo zanter puer Wochen am Training, huet awer nach keng Garantie, dass et klappe wäert.



Am Training fält aktuell virun allem op, dass den 32 Joer ale Bolt méi laang Recuperatiounsphase brauch wéi seng Matspiller. Hien ass gewinnt eng Kéier iwwer kuerzen Zäitraum ganz séier ze lafen. De stännegen Tempowiessel ass awer nei fir hien... sprinten... stoppen... direkt nees sprinten... zerécklafen... asw... dat si Belaaschtungen, déi den Jamaikaner net gewinnt ass.



Hien ass sech sengen Defiziter bewosst a wëll haart dru schaffen.

E Freideg hunn d'Mariners en éischten Testmatch géint eng Amateur-Equipe. Do wäert de Bolt op der Ersatzbänk sëtzen an op säin 1. Asaz hoffen. Säi Coach Mike Mulvey huet an Aussiicht gestallt, dass en puer Minutte wäert ze spille kréien.