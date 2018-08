Et hat een probéiert de fréiere franséischen Nationalspiller als Trainer fir de Veräin ze rekrutéieren. Déi Verhandlungen sinn no puer Deeg awer ouni positiivt Resultat op en Enn gaangen.Den Henry hat gefuerdert, dass op d'mannst 3 nei Spiller virun Enn vun der Transfertperiod misste rekrutéiert ginn. Am Prinzip war ee sech och eens ginn, schlussendlech ass et awer u finanzielle Garantië gescheitert.