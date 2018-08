© RTL Télé Lëtzebuerg

Duerch déi gutt Leeschtungen an de leschte Jore si mat Sécherheet d'Erwaardunge virun der Nations League geklommen. Datt doduerch awer méi Drock soll op der Ekipp an um Staff leien, well den Nationaltrainer Luc Holtz net confirméieren.





De Luc Holtz



Dem Luc Holtz no ass den Drock bei Frëndschaftsmatcher, Qualifikatiounsmatcher oder och elo bei der Nations League ëmmer deen nämmlechten. Beim Nationaltrainer ass och d'Virfreed ëmmer gläich. Wat awer méiglecherweis anescht ass, dat sinn d'Erwaardunge vun de Leit, well et elo net géint déi ganz grouss Natioune wéi Frankräich oder Schweden geet, sou nach de Luc Holtz. Den Nationaltrainer freet sech op d'Matcher an der Nations League.

Den 8. September spillt Lëtzebuerg heiheem géint Moldawien, 4 Deeg drop dann a San Marino.



Nees am Kader ass de Gerson Rodriguez, bei deem jo virdrun disziplinaresch Grënn fir ee klengen Eclat gesuergt hunn. Spiller wéi ee Ryan Johannson oder e Vahid Selimovic sinn awer op en Neits net dobäi, well déi nach net decidéiert hunn, fir wéi eng Natioun si wëlle spillen.

Den Oli Thill, dee jo op UFA a Russland gewiesselt ass, kënnt och schonns an e puer Deeg nees Heem, fir bei dësen Lännermatcher dobäi ze sinn.