En Donneschdeg den Owend spillt den F91 am Playoff fir d'Gruppephas vun der Europa League géint Cluj aus Rumänien. Den Retourmatch gëtt um 19 Auer zu Cluj a Rumänien ugepaff.



Am Allersmatch am Stad Josy Barthel konnt sech Diddeleng e bëssen iwwerraschend an awer verdéngt mat 2:0 duerchsetzen, esou datt si mat enger gudder Ausgangspositioun a Rumänien fléien.



De Match gëtt live op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu iwwerdroen, mat Lëtzebuerger Commentaire. Och d'Kollege vum Radio si bei dësem Match live dobäi.



An der Paus vum Match géint 19.45 Auer gëtt e verkierzte Journal op Télé Lëtzebuerg gewisen.