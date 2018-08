© AFP

hat den Allersmatch géintmat 1:3 verluer a war doduerch en Dënschdeg den Owend am Retourmatch gefuerdert. D'Ukrainer haten et awer ganz schwéier virun deenen eegene Supporter. Amsterdam huet nämlech de Match vun Ufank u kontrolléiert a kaum eppes zougelooss. No 90 Minutte stoung et 0:0 an domadder ass Amsterdam eng Ronn weider.An der éischter Hallschent haten d'Ukrainer nëmmen eng richteg geféierlech Golchance. An der 5. Minutt konnt de Kipper vun Ajax Amsterdam de Ball no engem schéinen Zesummespill tëscht dem Tsygankov an dem Verbic nach mat de Fangerspëtzten iwwert de Gol ofwieren. D'Gäscht haten e puer méi Occasiounen. An der 14. Minutt hate si d'Méiglechkeet, duerch een Eelefmeter a Féierung ze goen. Den De Ligt war am Strofraum gehale ginn an dofir hat den Arbitter zu Recht op de Punkt gewisen. Den Tadic huet sech der Saach ugeholl, ma säi Schoss ass um Potto hänke bliwwen, och am Noschoss wollt de Ball net an de Gol goen. Amsterdam huet duerno op hir Chancë gewaart an dann ass et heiansdo ganz séier no vir gaangen. Ee Spiller, dee sech ëmmer erëm an Evidenz gesat huet, war den Huntelaar. E Gol wollt an der éischter Hallschent awer net falen.No der Paus war et dat nämmlecht Bild. Amsterdam war déi besser Ekipp a war ëmmer nees ganz no un engem Gol drun. An der 52. Minutt war den Tadic ganz geféierlech virun de Gol komm, ma de Boyko konnt e Réckstand fir Kiew verhënneren. An der 54. Minutt war et den Ziyech, dee mat engem Fräistouss un der Lat hänke bliwwen ass. An de leschten 20 Minutten ass Kiew nach eng Kéier opkomm. Déi entscheedend Pass, fir laanscht d'Defense vun Amsterdam an de Kipper ze kommen, huet awer gefeelt. Ma och bei de Gäscht wollt de Ball einfach net eragoen. An der 81. an 82. Minutt hate si zwou ganz grouss Chancen, ma Zentimeter hu gefeelt, fir datt den Huntelaar respektiv den Ziyech de Ball iwwert d'Linn gedréckt kruten. De Match ass um Enn 0:0 ausgaangen an Ajax Amsterdam steet an der Gruppephas vun der Champions League.hat den Allersmatch mat 2:1 géintaus Ungarn gewonnen. Am Retourmatch hu béid Veräiner een 1:1 gedeelt. An der 48. Minutt war Athen duerch een Eelefmeter vum Mantalos mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 57. Minutt hat den Nego ausgeglach. Duerch dëse Remis ass Athen am direkte Verglach besser a steet domadder an der Gruppephas vun der Champions League.aus Kroatien an d'aus der Schwäiz haten am éischte Match 1:1 gläich gespillt. Fir d'Young Boys Bern hat de Match zu Zagreb ganz schlecht ugefaangen. Schonn no 7 Minutte loung ee mat 0:1 duerch e Gol vum Hajrovic hannen. D'Ekippe vum Seoane huet awer net opginn a gouf dofir an der zweeter Hallschent belount. An der 64. Minutt konnt den Hoarau fir d'éischt per Eelefmeter op 1:1 ausgläichen, ier him 2 Minutte méi spéit den 2:1 gegléckt ass. Bern gewënnt um Enn 2:1 géint Dinamo Zagreb an ass eng Ronn weider.PAOK - Benfica Lissabon (Allersmatch 1:1)PSV Eindhoven - BATE Borissow (3:2)RB Salzburg - Roter Stern Belgrad (0:0)