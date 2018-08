© pressphoto (Archiv)

Den 8. September, also an 10 Deeg, geet et fir d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp an der Nations League lass. En Dënschdeg hat de Luc Holtz de Kader fir déi zwee éischt Matcher bekannt ginn. Nieft e puer méi klengen Iwwerraschunge sinn awer déi Haaptpiliere mat dobäi, och wa vun deenen den Ament net jidderee spillt.





Kader-Situatioun virun Nations League / Rep. J. Kettenmeyer



Virun allem de Chris Philipps huet den Ament keng ganz einfach Zäit beim polnesche Champion Legia Warschau. Am Retourmatch géint den F91 gouf hien an der Paus ausgewiesselt an zanterhier war hien 2 Wochen net méi am Kader vum Trainer Ricardo sa Pinta.

Fir d'FLF-Formatioun wäert de Chris Philipps awer nees eng grouss Roll spillen. Den Nationaltrainer Luc Holtz stëmmt dat net negativ, well de Chris Philipps an der Preparatioun vill Matcher gespillt huet an och mental a physesch gutt drop ass. De Luc Holtz erwaart sech eng grouss Motiviatioun vum Lëtzebuerger, fir sengem Trainer ze weisen, datt hien an de Kader vu Legia Warschau gehéiert.



De Laurent Jans huet no e puer Ulafschwieregkeeten zu Metz an Tëschenzäit de Sprong ënnert déi éischt 11 gepackt. De Luc Holtz ass ganz zefridde mat senge Leeschtungen, wär awer frou, wann hie villäicht net ëmmer géing vun Ufank un um Terrain stoen, well d'Belaaschtunge relativ héich sinn.



Och den Oli Thill wäert géint Moldawien a géint San Marino dobäi sinn. Datt den Nationalspiller vum Progrès eriwwer a Russland op UFA gewiesselt ass, ass dem Luc Holtz no eng eemoleg Chance.



Den 8. September spillt Lëtzebuerg heiheem géint Moldawien, 3 Deeg drop dann a San Marino.