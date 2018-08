© AFP

De Joachim Löw huet sech e Mëttwoch de Moien op enger Pressekonferenz och zu der Affär "Mesut Özil" geäussert. De Spiller vun Arsenal hätt dem Bundestrainer säi Récktrëtt ni offiziell matgedeelt, an obwuel de Löw déi lescht zwou Woche probéiert hätt, un den Özil ze kommen, wier dëst onméiglech gewiescht.



De Bundestrainer huet um Mëttwoch och de Kader fir déi éischt Matcher an der Nations League bekannt ginn. Nodeems de Mario Gomez an de Mesut Özil am Virfeld schonns hire Récktrëtt bekannt ginn hunn, verzicht de Joachim Löw elo fräiwëlleg op de Sami Khedira, de Sebastian Rudy an de Kevin Trapp. Nei mat dobäi sinn den Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), den Nico Schulz (Hoffenheim) an de Kai Havertz (Bayer Leverkusen).







Déi däitsch Nationalekipp spillt den 06. September zu München am Kader vun der Nations League géint den aktuellen Weltmeeschter Frankräich.Donieft huet sech de Joachim Löw awer och zur Situatioun an der Nationalekipp geäussert. Hien an den Oliver Bierhoff hätten nom Debakel bei der WM sech an der Verantwortung gefillt, fir d'Resultat a Russland nees gutt ze maachen. Si hätten no sou ville Joren och déi néideg Motivatioun, Energie, Kraaft a Begeeschterung fir dat wat schif gelaf ass, nees gutt ze maachen.De Bundestrainer huet kloer Feeler agestanen a gesot, datt een an Deeler arrogant gewiescht wier. De gréisste Feeler wär gewiescht, datt ee versicht hätt, mat vill Ballbesëtz duerch d'Virronn ze kommen. De Kader fir dës Spillweis hätt awer net gepasst an doduerch wär ee gescheitert. Et misst een elo d'Spillweis adaptéieren, net méi esou vill Risiko huelen, méi flexibel a variabel ginn.