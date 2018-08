© RTL Stream

PAOK -1:4 (Allersmatch 1:1)1:0 Prijovic (13.Minutt), 1:1 Jardel (20. Minutt), 1:2 Salvio (E) (26. Minutt), 1:3 Pizzi (39. Minutt), 1:4 Salvio (E) (49. Minutt)

De Résumé vum Match PAOK - Benfica

PAOK huet direkt vun Ufank un Drock Richtung portugisesche Gol gemaach an hat an den éischte Minutten déi eng oder aner Golchance. An der 12. Minutt huet et och direkt fir d'Ekipp aus Griicheland gerabbelt. Den Aleksandar Prijovic markéiert den 1:0 fir PAOK Thessaloniki a bréngt seng Ekipp domadder fréi a Féierung.



Majo nëmme 7. Minutten drop, huet Benfica awer dunn schonn déi adequat Äntwert fonnt. Mam Kapp kann den Jardel Nivaldo Vieira an der 20. Minutt den 1:1 Ausgläich realiséieren.

No engem Feeler vum Golkeep vu PAOK, den Alexandros Paschalakis, bei deem him de Ball no enger Réckpass virum Aus entwutscht ass, krut dësen de Ball ofgeholl an et koum zu engem Eelefmeter fir Benifica, nodeems de Paschalakis de Cervi gefoult huet. Den Eduardo Salvio verwandelt dësen Eelefmeter, mat Hëllef vum Potto. 2:1 fir Benfica, no 26 Minutten.



D'Spill ass op béide Säiten ëmmer méi dynamesch ginn, ma an der 39. Minutt war et nees d'Ekipp vu Benfica déi belount gouf. No enger schéiner Kombinatioun gouf d'Defense vu PAOK ausgespillt an de Pizzi schéisst den 3:1 fir Benfica. Mat dësem Resultat ass et och an d'Paus gaangen.

PAOK ass schlecht an déi 2. Halschent vum Match gestart an krut an der 49. Minutt nees en Eelefmeter géint sech gepaff. Hei war et de Fernando Varela, dee géint de Jardel gaangen ass. Den Eduardo Salvio léisst sech d'Chance net huelen a mécht de 4:1 fir Benfica no Eelefmeter.

An der 76. Minutt huet den Arbitter du missten déi rout Kaart weisen, dat nodeems de Matos de Spiller vu Befica, de Cervi, gefoult huet.

Obwuel PAOK vun deem Moment un mat engem Spiller manner um Terrain stoung, sinn déi lescht Minutte vum Spill ouni Gol verlaf, sou dass et beim 1:4 Schlussresultat bliwwen ass. Benfica ass domadder kloer an der Gruppephase vun der Champions League.





- BATE Borissow 3:0 (3:2)1:0 Bergwijn (14. Minutt), 2:0 L. de Jong (36. Minutt), 3:0 Lozano (62. Minutt)RB Salzburg -2:2 (0:0)1:0 Dabbur (45. Minutt), 2:0 Dabbur (E) (48. Minutt), 2:1 Ben (65. Minutt), 2:2 Ben (66. Minutt)Dynamo Kiew -0:0 (Allersmatch 1:3)- Videoton 1:1 (2:1)Dinamo Zagreb -1:2 (1:1)D'Auslousung vun der Champions-League-Gruppephas ass en Donneschdeg den Owend um 18 Auer.

Europa League: Cluj - F91 Diddeleng

An der Europa League ginn en Donneschdeg den Owend déi lescht Tickete fir d'Gruppephas verdeelt. Hei huet d'Diddeleng déi historesch Chance, fir sech ze qualifizéieren. Den Allersmatch hat een am Stade Josy Barthel sensationell 2:0 gewonnen. D'Partie kënnt Dir en Donneschdeg vun 18.45 Auer un live op der Tëlee, am Livestream an am Liveticker op RTL.lu an um Radio suivéieren.