Domadder spillt de Christopher Martin déi nächst Saison an der franséischer Ligue 2. Troyes steet do elo no 5 Spilldeeg op der zweetleschter Plaz, dat mat enger Victoire a véier Néierlagen, 2 zu 6 Goler.Den 21 Joer ale Mëttelfeldspiller gëtt fir eng Saison, ouni Kafsoptioun, un Troyes ausgeléint. A senger Profikarriär huet de Martins 2 Matcher an der Ligue 1 gespillt, 17 an der Ligue 2 an 3 an der Coupe de France. Donieft huet hien 21 Selektioune fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp.