Am Allersmatch géint Cluj hat sech de Kipper vum F91 Diddeleng Jonathan Joubert jo d'Schinnebeen gebrach a fält doduerch fir déi nächst 3 Méint aus.Duerch déi 2:0-Victoire am Stade Josy Barthel huet Diddeleng en vue vum Retourmatch en Donneschdeg den Owend a Rumänien awer gutt Chancen, fir sech fir d'Gruppephas vun der Europa League ze qualifizéieren.Sollt den F91 Diddeleng dës Sensatioun fäerdeg bréngen, wëllt ee sech wuel mat engem neie Golkipper verstäerken. Hei ass een um Landry Bonnefoi interesséiert, ma de Kontrakt muss nach finaliséiert ginn.Dës Verflichtung ass nëmme méiglech, well de franséische Kipper den Ament ouni Veräin ass, zu Lëtzebuerg ass d'Transferperiod nämlech schonn eriwwer. De Bonnefoi soll dann an der Gruppephas vun der Europa League an den Asaz kommen.De 34 Joer ale Spiller stoung fir d'lescht zu Stroossbuerg ënner Kontrakt. Hien huet och scho fir Châteauroux, Amiens a Metz gespillt.En Donneschdeg den Owend setzt den Dino Toppmöller nach op de Joé Frising, deen och déi nächst Méint an der BGL Ligue am Gol vum F91 wäert stoen.